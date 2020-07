Ilary Blasi mozzafiato al supermercato in shorts. E Totti commenta

13 luglio 2020 a

Ilary Blasi va a fare la spesa. In costume e shorts. Un paio di pantaloncini rossi cortissimi che lasciano scoperte le lunghe gambe bellissime e molto di più... un fisico mozzafiato frutto di ore e ore di allenamento. Anche col marito Francesco Totti. La famiglia, come di consueto, è in vacanza a Sabaudia, meta che l'ex capitano della Roma ama particolarmente. Ilary, come una mamma normalissima, va a comprare ciò che serve per la famiglia. Compresa la Nutella che tanto piace a Totti e che chiede alla moglie nei commenti all'immagine postata su Instagram.