Francesco Totti. su Instagram la foto in versione sirenetto è da sciogliersi

Francesco Totti come non si è mai visto. L'ex storico capitano della Roma ha postato una foto che sembra far concorrenza alla bellissima moglie Ilary Blasi: posa da sirenetto e frase poetica in stile social: "La vita è lunga se si ha la capacità di guardare lontano". Totti, 44 anni, è ancora in splendida forma e complice una bella abbronzatura su uno specchio di mare blu, ha conquistato i follower sia per il fisico che per il pensiero profondo. Il commento più gettonato: "aho' adesso pure poeta!".