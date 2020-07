Doppietta Mercedes, comiche Ferrari

Scontro in avvio tra Leclerc e Vettel, le rosse subito fuori a Zeltweg

12 luglio 2020

Gp di Stiria da dimenticare per la Ferrari. Un incidente in avvio di gara tra le due rosse ha portato al ritiro di Vettel e Leclerc dopo i primi minuti del Gp in programma sul circuito di Spielberg, secondo appuntamento della stagione di F.1. In approccio di curva 3 subito alla partenza, è Charles Leclerc a tentare l’attacco all’interno su Sebastian Vettel causando l’inevitabile contatto tra i due. Danneggiamento nell’ala posteriore per la SF1000 del tedesco mentre per Leclerc problemi al fondo, ritiro per il tedesco mentre il monegasco cambia le mescole durante il regime di safety car, ma è costretto poco dopo anche lui al ritiro. Dopo aver tentato di rimanere in pista, il monegasco ha rimediato un importante problema al fondo e anche la seconda Ferrari è costretta al ritiro. Gara finita per la scuderia di Maranello dopo appena 4 giri. «La responsabilità di Leclerc è ovvia guardando le immagini. È difficile concludere così un weekend iniziato in salita ma più che cercare i colpevoli dobbiamo lavorare in modo unito a Maranello: dobbiamo lavorare sulla vettura e non partire da metà griglia» il commento del team principal Ferrari Mattia Binotto.. «Ho parlato con entrambi. Tra di loro non c’è nessun problema, Leclerc ha riconosciuto l’errore e Vettel è dispiaciuto. In questa fase della stagione in cui non siamo competitivi è importante fare punti, dovevamo massimizzare le nostre opportunità e il rammarico è quello di non aver visto la macchina in condizioni di asciutto dopo gli aggiornamenti», ha concluso Binotto. «Mi trovavo in lotta con altre due macchine in curva 3, Leclerc ha preso la traiettoria interna e io ho cercato di chiudere lo spazio normalmente. Non mi aspettavo provasse qualcosa lì: non c’era spazio e per questo c’è stata la collisione» il commento di Sebastian Vettel dopo il contatto con Charles Leclerc. «È un grosso peccato, non ho potuto far nulla - ha aggiunto -. Ed è un peccato anche non aver sfruttato il bonus di girare sulla stessa pista con i nuovi aggiornamenti. La macchina venerdì mi ha dato delle buone sensazioni, poi sabato in qualifica abbiamo preso una direzione sbagliata. Mi sarebbe piaciuto provare gli aggiornamenti in gara».. Poi la corsa: Lewis Hamilton vince e al Gran Premio di Stiria è doppietta Mercedes. Prima vittoria stagionale per il britannico che, dopo la pole position in una qualifica bagnata, domina nella gara domenicale davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen che vince il duello interno con Alexander Albon, quarto al traguardo. Quinto posto per Lando Norris, poi Sergio Perez, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz (giro veloce) e Daniil Kvyat a chiusura della top-10..