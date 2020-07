Sinisa Mihajlovic sbrocca contro Fabio Caressa e Sky: quel piccoletto marito della Parodi

Giada Oricchio 09 luglio 2020 a

Sinisa Mihajlovic sbrocca contro Fabio Caressa e gli opinionisti Sky: "Quel piccoletto lì...il marito di Benedetta Parodi. Sembrate Inter Channel. Questo non è giornalismo". Sinisa Mihajlovic è tornato: fendenti linguacciuti e zero diplomazia. Al termine della sconfitta del suo Bologna con il Sassuolo (1-2), l'allenatore serbo si è presentato ai microfoni di Sky con il dente avvelenato.

Dopo aver ammesso che la squadra aveva perso meritatamente, ha sferrato un colpo da k.o. tecnico: "Non voglio nessun tipo di domanda. (...). Domenica abbiamo vinto con l'Inter con un uomo in meno e recuperando e ho visto quella trasmissione là...quella dove si tolgono le giacche e c'è quel piccolino che conduce...il marito di Benedetta Parodi (Fabio Caressa, nda) e c'era anche Bergomi...non si è mai detta una parola sul Bologna, una vergogna, sembrava Inter Channel, una vergogna! Mezz'ora sull'Inter e nessuno che ha fatto complimenti al Bologna. Questo non è giornalismo. Ho finito e non voglio più parlare. Ho detto quello che dovevo dire". In studio è calato il gelo e il conduttore Alessandro Bonan ha preferito non replicare direttamente, ma ha sottolineato che la notizia dal punto di vista giornalistico era la clamorosa e inattesa sconfitta in casa dell'Inter.