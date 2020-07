Colpo del Bologna a San Siro. Inter sconfitta, Juve bye bye

05 luglio 2020 a

Colpo grosso del Bologna a San Siro contro l’Inter. La squadra emiliana, sotto di un gol al termine del primo tempo, rete di Lukaku al 22’, in 10 uomini per l’espulsione di Soriano trova il pari con Juwara al 74’ e il gol vittoria di Barrow all’80’. Sull’1-0 Lautaro spreca un calcio di rigore.

L'Atalanta a -1 dall'Inter, la Fiorentina passa a Parma

In classifica i nerazzurri sprecano l’occasione per avvicinare la Lazio al secondo posto restando fermi a 64 punti. Passo in avanti della squadra di Mihajlovic che sale così a 41 punti.