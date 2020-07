Roma nel caos, ultrà giallorossi in rivolta: dirigenti assenti

Filippo Biafora 04 luglio 2020 a

Non si spegne la protesta dei tifosi della Roma. Alla vigilia della sfida contro il Napoli il Gruppo Roma della Curva Sud ha esposto due striscioni polemici all'esterno del centro sportivo di Trigoria mentre la squadra di Fonseca era in campo per la rifinitura. "Dirigenti e calciatori... dov'è il rispetto per i nostri colori?" e "Dirigenti assenti, squadra senza dignità... siete la vergogna di questa città" i testi delle due scritte, che fanno seguito ad altre apparse nelle scorse settimane che avevano preso di mira soltanto la proprietà e la dirigenza. La Roma è chiamata a dare un segnale.