Mkhitaryan rescinde con l'Arsenal e resta alla Roma anche l'anno prossimo

Henrikh Mkhitaryan resta alla Roma. Per la fine del campionato e per completare l’Europa League, ma anche nelle prossime stagioni. “L’AS Roma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di Mkhitaryan fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21” il comunicato del club di Trigoria, che tessererà l’armeno come un parametro zero.

Mino Raiola, agente del giocatore, è infatti riuscito a trovare un’intesa con l’Arsenal per rescindere con un anno d’anticipo il contratto del suo assistito, per il quale nelle ultime settimane si era ipotizzato uno scambio con Kluivert. La società giallorossa pagherà soltanto una commissione al noto procuratore, incaricato di trovare un acquirente per l’esterno olandese.

“Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare”, il commento di Mkhitaryan al sito della Roma, che riporta anche le parole del Ceo Fienga: “Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di restare con noi e di aiutarci a far crescere il nostro progetto. Gli obiettivi della Roma non cambiano e noi vogliamo avere nel nostro club chi, come Miky, dimostra sempre impegno, professionalità e sacrificio, onorando i nostri colori e i nostri tifosi. Auguro a Micky di restare a lungo alla Roma e lo ringrazio per averci donato un nuovo lupacchiotto”.