Il Benevento torna in serie A. Pippo Inzaghi pazzo di gioia: all'Olimpico!

29 giugno 2020 a

a

a

Festa a Benevento e negli spogliatoi dei giallorossi campani che il prossimo anno torneranno a giocare in Serie A. E proprio "Andiamo all'Olimpico" canta Pippo Inzaghi commosso, in lacrime mentre i fuochi d’artificio fuori dallo stadio Vigorito iniziano ad illuminare la festa. Il Benevento conquista la promozione matematica in Serie A con sette giornate di vantaggio compiendo un’altra piccola impresa nella notte dei record superando la Juve Stabia per 1-0 dopo essere rimasta in 10 al 24’ per l’espulsione di Caldirola.