L'appello di Totti per l'orologio perso: "Chi lo trova mi chiami a questo numero"

25 giugno 2020 a

a

a

Un appello che verrà senz'altro ascoltato. Francesco Totti si è perso il Rolex, un orologio che al di là del valore economico per lui ha un significato molto speciale: lo lega ai suoi primi due figli e ai ricordi della carriera nella Roma, e chiede ai suoi fan di aiutarlo a ritrovarlo, in cambio di un incontro con lui.

La richiesta che non ti aspetti arriva su una storia Instagram dell'ex capitano giallorosso, con tanto di numero di telefono da contattare in caso di ritrovamento del prezioso Daytona.

"Ragazzi - scrive Totti - ho perso il mio orologio a cui ero molto legato con il quale ho condiviso tutta la mia carriera e mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo! So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce... si tratta di un Daytona acciaio con un quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel). Vi ringrazio in anticipo... Vi lascio un recapito: 3488888940. PS: Verro io di persona a prenderlo".

Il tam tam fra tifosi è già partito e la curiosità è tanta. Chi ha registrato il numero di telefono sul proprio smartphone ha scoperto che sul profilo Whatsapp associato al telefono c'è la foto di un bambino che indossa la maglia di Zaniolo. Il figlio di un amico di Totti? Chi trova l'orologio per primo potrà scoprirlo...