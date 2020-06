La Lazio si illude, l'Atalanta rimonta due gol e vince. La Juve ora è a 4 punti

24 giugno 2020 a

La Lazio domina la prima mezz'ora. Va avanti di due gol. Ma a quel punto viene a mancare la tenuta e fisica. E l'Atalanta rimonta segnando tre gol. I biancocelesti ora sono a 4 punti dalla Juventus prima in classifica. L'Inter, invece, che ha pareggiato col Sassuolo, è terza a 4 punti di distanza dalla Lazio seconda.

I biancocelesti trovano il doppio vantaggio nei primi undici minuti con l’autogol di de Roon e la rete di Milinkovic-Savic. Poi nel primo tempo accorcia Gosens, mentre nella ripresa Malinovskyi e Palomino regalano i tre punti alla squadra orobica. I bergamaschi, dopo la vittoria nel recupero con il Sassuolo, si ritrovano senza gli squalificati Gasperini (al suo posto in panchina il vice Gritti) e Pasalic. In avanti ci sono Malinovskyi e Gomez alle spalle di Zapata. I biancocelesti, alla prima gara dopo quattro mesi, contano le assenze: out Luiz Felipe, Leiva e Lulic.

La gara d’andata all’Olimpico, finita 3-3 con la rimonta degli uomini di Inzaghi, aveva rappresentato una rampa di lancio per le ambizioni scudetto della Lazio. Il copione stasera è invertito. La sfida si infiamma presto. Grande palla gol subito per Zapata, dritta in rete ma in fuorigioco. Al 5’ arriva il vantaggio laziale, frutto di un errore, l’autorete di de Roon. Poi il raddoppio biancoceleste con un gol capolavoro di Milinkovic-Savic, che all’11’ sgancia un bolide dai 25 metri alle spalle di Gollini. Alla mezzora viene fuori l’Atalanta, che ha due grandi occasioni con Gomez e Malinovskyi, entrambe parate da Strakosha. La Dea accorcia le distanze al 38’ grazie alla firma di Gosens servito da Hateboer. Poi apre il secondo tempo così come aveva chiuso il primo, con due ottime opportunità di Malinovskyi e Djimsiti. Proprio l’attaccante ucraino acciuffa il pareggio al 66’ scaricando un missile dalla distanza. Il 3-2 della vittoria arriva all’80’ ad opera di Palomino, con un brutto errore di Strakosha che condanna la Lazio. E ora la Juventus è più lontana.