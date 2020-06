The Undertaker si ritira, addio al "becchino" del wrestling

22 giugno 2020 a

Un mito del wrestling chiude la sua carriera: The Undertaker, il "becchino" che lotta sul ring da oltre 30 anni, dice basta. Dopo Hulk Hogan, così, la WWE perde un'altra stella.

L'annuncio è arrivato durante l'ultima puntata di "Last Ride", il docu-film di World Wrestling Entertainment: "Ho raggiunto i traguardi che mi ero posto - ha spiegato The Undertaker - il gioco è cambiato ed è tempo per i nuovi di farsi avanti. Non so, il momento mi sembra quello giusto. Alla mia età non ho più voglia di salire sul ring, il cowboy è arrivato al punto in cui cavalca la via"

Il becchino, che veniva avvolto dal fumo al suo ingresso sul ring, ha fatto la storia del wrestling: i 36 match di WrestleMania e le 21 vittorie consecutive infilate in carriere. Ma a 55 anni, Mark Calaway ha detto stop. E in tanti, piccoli e grandi nostalgici, già lo rimpiangono.