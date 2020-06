La Juve riparte con l'aiuto della Var: il Bologna protesta

22 giugno 2020 a

La Juventus stende 2-0 il Bologna al Dall’Ara e sale a 66 punti, staccando la Lazio di 4 punti, in attesa della gara dei biancocelesti a Bergamo contro l’Atalanta mercoledì, e di 9 l’Inter, mentre il Bologna resta fermo a 34 punti. Ma sul risultato pesano le decisioni di Rocchi e della Var che faranno discutere.

Di Cristiano Ronaldo su rigore, che riscatta l’ultimo errore dal dischetto in Coppa Italia, la rete del vantaggio bianconero, a cui fa seguito, sempre nel primo tempo, il raddoppio d’autore di Paulo Dybala. Dopo il minuto di silenzio per ricordare il presidente Gazzoni Frascara scomparso recentemente il più grande presidente del Bologna insieme a Renato Dall’Ara e naturalmente le vittime del coronavirus, la Juve prende subito in mano il gioco, ci prova con Dybala che calcia alto e poi al 23’ va in vantaggio con Cr7 che spiazza Skorupski dal dischetto. Rigore assegnato da Rocchi per una trattenuta su De Ligt, dopo aver rivisto l’azione al Var. La squadra di Mihajlovic prova a reagire senza fortuna e al 36’ la Juve raddoppia: Bernardeschi serve Dybala al limite, il tiro dell’argentino a giro si infila all’incrocio dei pali per il 2-0. Poi al 40’ Ronaldo crossa per Dybala sul palo opposto ma l’argentino tira al volo fuori.

Ad inizio ripresa al 52’ ancora Juve pericolosa con Ronaldo che viene pescato in area ma il tocco dell’asso portoghese termina fuori di poco. Un minuto dopo Bernardeschi calcia forte dal limite, Skorupski poco reattivo, devia comunque la palla sul palo. Al 55’ ci prova prima Pjanic su punizione ma la barriera ribatte e poi Dybala che si accentra e calcia fuori di poco. Il Bologna non riesce ad impensierire la retroguardia bianconera, reclama il rigore per un fallo di De Sciglio ricontrollato al Var e apre spazi a Ronaldo che sfiora ancora la rete al 73’.

Poi girandola di sostituzioni, con Sarri che inserisce in successione Danilo, Ramsey, Matuidi e Douglas Costa. All’89’ Ronaldo va ancora a segno ma il gol viene annullato per la posizione di off-side di Douglas Costa che lo aveva servito. In pieno recupero la Juve resta in dieci uomini per l’espulsione per doppia ammonizione di Danilo, che meritava il cartellino rosso già prima, ma non rovina la festa ai bianconeri anche se Sarri rimane senza terzini: De Sciglio si è stirato, Alex Sandro è ko e Danilo sarà squalificato contro il Lecce.