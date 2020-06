Giuseppe Rizza, l'ex Juve in coma per un'emorragia cerebrale

11 giugno 2020 a

Giuseppe Rizza ricoverato in coma in condizioni critiche per un'emorragia cerebrale. L'ex giocatore 33enne della squadra Primavera della Juventus dal 5 giugno si trova nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Classe 1987, difensore, era cresciuto nel settore giovanile della Juventus e aveva vinto una Supercoppa Primavera, nel 2006, nella squadra guidata da Chiarenza. Nel calcio professionistico aveva avuto esperienze con Juve Stabia, Livorno in B (due volte) e poi Arezzo, quindi Pergocrema, e Nocerina, prima di scendere tra i dilettanti. Attualmente era tesserato per la Rinascita Netina, nella Prima categoria siciliana, di cui era capitano.

Molti i messaggi social degli ex compagni. Sebastian Giovinco ha scritto: "Ciao Peppe, sono Seba. Ma che fai? Dai, sveglia, che appena riusciamo ci vediamo. Ti mando un forte abbraccio". Il capitano del Genoa, Criscito, ricorda: "In campo aveva tanta grinta e sono sicuro che lotterà contro tutto e tutti per ritornare con noi. Che brutta notizia, incrociamo le dita e aspettiamo Peppe". Anche Francesco Totti gli ha inviato un messaggio di affetto: "Ti faccio un grande in bocca al lupo e mi raccomando tieni duro e non mollare. Daje Giuseppino".