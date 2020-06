L'omaggio dei giocatori della Roma per Floyd

Cosi ha cominciato l'allenamento a Trigoria la squadra giallorossa

Emanuele Zotti 02 giugno 2020 a

Non c'è più spazio per il razzismo, né in America né nel resto nel mondo. E' questo il messaggio che sta spopolando oggi sui social tramite l'hashtag #BlackLivesMatter, usato come forma di protesta dopo l'uccisione di George Floyd per mano di un agente di polizia negli Stati Uniti. L'iniziativa sta coinvolgendo chiunque dalle star del cinema ai grandi campioni del mondo dello sport. Anche la Roma - da sempre in prima linea contro la discriminazione razziale - ha aderito all'iniziativa: prima dell'allenamento di oggi infatti Fonseca e tutti i giocatori hanno posato sul campo di Trigoria per una foto che li ritrae in ginocchio in segno di solidarietà. La stessa posa scelta in mattinata da Juan Jesus, che tramite Instagram aveva manifestato la sua indignazione per i fatti di Minneapolis. Quella della Roma è soltanto una delle tante iniziative adottate in questi giorni da squadre di calcio professionistiche: Juventus, Liverpool, Inter, Arsenal e Chelsea sono soltanto alcuni dei club che hanno deciso di realizzare lo stesso scatto pubblicato oggi dal club giallorosso.