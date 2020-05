Clamoroso: Marotta pronto a lasciare l'Inter

31 maggio 2020 a

a

a

Un'indiscrezione scuote la domenica del calcio: Beppe Marotta sarebbe pronto a lasciare l'Inter. La notizia arriva alla vigilia dell'assemblea di Lega che dovrà fare chiarezza sul calendario della ripresa del calcio, con la squadra nerazzurra che rischia di dover giocare tre gare in una settimana fra Coppa Italia e campionato.

E ci sarebbero proprio le liti sugli impegni alla base del terremoto in casa nerazzurra: Marotta si sentirebbe infatti pressato da Conte e Zhang, entrambi delusi dalla prospettiva di sfidare subito il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa, poi giocare l'eventuale finale il 17 e tre giorni dopo il recupero di campionato con la Sampdoria. L'ad interista non sopporterebbe più tanta pressione dalle altre componenti del club e sarebbe pronto a fare un passo indietro.

Una volta perso il contatto con Juventus e Lazio in campionato, Conte punta forte sulle coppe e avrebbe perso le staffe sapendo che rischia di giocarsi un obiettivo diventato fondamentale senza la preparazione necessaria e nel giro di pochi giorni. Marotta ha provato a far valere le ragioni della società, ma sta per uscire sconfitto da questa battaglia. E non vuole certo rimproveri da chi dovrebbe stare dalla sua parte.