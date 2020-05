Flash mob europeo degli sportivi: sabato allenamento in streaming

Valentina Lo Russo 27 maggio 2020 a

Mai come in questo periodo c'è una gran voglia di muoversi, di fare sport, di sentirsi vivi e attivi. Per questo che è nata l'iniziativa #BEACTIVE HOUR, il primo Social Flashmob europeo dedicato allo sport. L'appuntamento è alle ore 17.00 di sabato 30 maggio, proprio nella data in cui l'Europa si sarebbe dovuta riunire per godersi la finale di UEFA Champions League.

Questa volta, invece di essere spettatori, tutti potranno essere protagonisti di un altro evento sportivo grazie a centinaia di professionisti del fitness e dello sport che eseguiranno esercizi in streaming e che tutti potranno seguire online. L'obiettivo è avere un’ora di attività fisica simultanea da svolgere in casa, all’aperto, in un club, da soli, in famiglia, con i bambini o tra amici. Un allenamento che unisca tutti e con la speranza di lasciarsi alle spalle un momento buio come quello vissuto in questi mesi.

L’attività sportiva è una fonte naturale di benessere e per ribadirlo in maniera ancora più evidente EuropeActive ha lanciato la #BEACTIVE HOUR, una campagna di sensibilizzazione supportata dalla Commissione Europea nell'ambito della Settimana Europea dello Sport.

Il movimento e lo sport devono essere i veri protagonisti di questa fase di riapertura per permettere a tutti di recuperare energie e vitalità. ANIF EuroWellness, l’Associazione Nazionale degli Impianti Sport, Fitness, Piscine e Campi Sportivi (in qualità di Board Member di EuropeActive) si unisce in questo importante messaggio sociale.

Chiunque voglia partecipare dovrà utilizzare sui social media l’hashtag #BEACTIVE.