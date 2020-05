Morto per arresto cardiaco l'ex Primavera Roma Perfection

Un dramma sconvolge la Roma e il mondo calcio giovanile. Joseph Perfection, ex Primavera gialllorossa, è morto stanotte a 21 anni per un arresto cardiaco. Il ragazzo camerunense aveva una storia speciale alle spalle: dopo esser stato abbandonato alla stazione Termini fu preso dalla Liberi Nantes dove ha militato in terza categoria fino all'amichevole contro la Roma che ha deciso di tesserarlo.

Scelto dall'ex diesse Walter Sabatini, non ha mai esordito con la prima squadra ma si è allenato diverse volte a Trigoria con Totti e compagni. Scaduto il contratto, si era trasferito in Romania al Cluj. Ora la terribile notizia.