Nick Kyrgios senza freni: sesso con le fan ogni settimana. E su Federer svela...

Nick Kyrgios parla senza filtri di sport e sesso in un'intervista al giornale argentino Olé. "Da quando sono single di solito faccio sesso con le mie tifose ogni settimana. Quando ho a che fare con delle ragazze provenienti dall’est dell’Europa mi verrebbe da dire 'prenditi metà dei miei guadagni'", ha detto il tennista australiano, famoso per le sue intemperanze dentro e fuori dal campo. Certe voglie si manifestano anche durante un march. "Stavo giocando contro Roger (Federer, ndr), quando mi sono sentito incredibilmente attratto da una ragazza in tribuna. In quel momento ho pensato che fosse davvero un peccato rimanere in campo, avrei potuto chiamarla e invitarla a prendere un drink", ha raccontato il campione australiano.