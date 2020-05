Correa: che gioia vincere la coppa Italia con la Lazio

Un anno esatto dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. La squadra di Inzaghi si è aggiudicata la finale grazie al colpo di testa di Milinkovic e alla cavalcata di Correa. È stato proprio il Tucu a ricordare quella splendida notte ai microfoni del canale ufficiale: “Siamo contenti di aver raggiunto un traguardo così importante per la storia della Lazio. Eravamo in un momento di difficoltà, ho visto Caicedo lanciare il pallone ed ho iniziato a correre con le ultime forze che mi rimanevano”. Una serata resa ancor più speciale dalla prodezza dell’attaccante argentino: "Sono arrivato sulla sfera prima di Freuler - racconta Correa - poi mi sono sbrigato perché la difesa dell’Atalanta stava tornando. Per fortuna il pallone è andato finire in porta. Poi terminata la partita ho visto Leiva correre verso di me ed è stato bellissimo, ci siamo abbracciati dopo tutte le difficoltà dell’anno. Ho festeggiato con la famiglia ed è stato bellissimo. La gente che ha lavorato con noi e che ci ha sostenuti era lì, è stato bello festeggiare con loro”.