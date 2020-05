Mihajlovic è un leone: così si allena in campo

Poco più di un’ora di allenamento individuale per Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, al centro sportivo di Casteldebole dopo il lungo lockdown per l’emergenza coronavirus.

Sicuramente la più bella immagine di oggi: Sinisa Mihajlovic è tornato in campo per allenarsi come ai vecchi tempi.

Un'oretta di allenamento in solitaria con corsa, scatti e serie di addominali.

L'invincibile Sinisa. ❤ pic.twitter.com/jidDukfzus — Iskra Antonova (@iskra_antonova) May 6, 2020

Come si vede dalle immagini circolanti sul web, il tecnico rossoblù si è allenato da solo come prevede il protocollo stabilito. Mihajlovic, a cui in estate era stata diagnosticata una leucemia, era stato sottoposto a trapianto di midollo osseo lo scorso 29 ottobre. Il tecnico serbo ha passato a Roma con la famiglia la quarantena per la pandemia da coronavirus.