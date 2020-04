Vazquez: sarebbe bello giocare nella Lazio

“La Serie A mi piace, in futuro vorrei tornare”. Parola di Franco Vazquez, ex attaccante del Palermo ora in forza al Siviglia. Il suo nome è stato accostato nelle scorse settimane alla Lazio. A proporre l’idea era stato il Tucu Correa, che gli aveva “consigliato” di trasferirsi a Roma per giocare di nuovo nella stessa squadra: “Con Correa ci conosciamo da Siviglia, abbiamo giocato insieme. Il suo era uno scherzo, non so se la Lazio mi voglia davvero oppure no. Ma è una grandissima squadra. E sarebbe bello giocare in biancoceleste”. Parole al miele che fanno riflettere. Nella prossima stagione El Mudo andrà in scadenza, il suo valore in estate subirà un crollo importante se non dovesse rinnovare il contratto. Classe 1989, l’argentino (con passaporto italiano) ha compiuto 31 anni lo scorso 22 febbraio. Trequartista o seconda punta, potrebbe essere un buon innesto per la Lazio di Inzaghi. “Ho ancora un anno di contratto - ha dichiarato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com - Sono al Siviglia da quattro stagioni, mi sento come a casa. La città mi piace, il club pensa in grande. Non so cosa succederà, quando finirà questo brutto momento valuteremo se continuare o separarci”.