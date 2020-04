L’allenatore del West Ham diventa fattorino

David Moyes, allenatore del West Ham United, è in attesa di conoscere le decisioni del Governo britannico e della Premier League sulla possibilità di riprendere l’attività sportiva e di seguito il campionato. Il responsabile tecnico degli Hammers, tornato momentaneamente con la famiglia in un paesino del Lancashire, ha deciso di impiegare questo tempo per aiutare la sua comunità. Recatosi a fare la spesa in un supermercato del quartiere, Moyes ha notato un annuncio nel quale si ricercavano dei fattorini. Deciso a dare una mano, si è quindi offerto ed ha iniziato il suo nuovo lavoro.

“Consegno frutta e verdura alla gente che abita dalle mie parti – ha detto il tecnico cinquantaseienne al Sun – lascio le buste nei giardini, busso alle porte e attendo in strada che qualcuno esca a ritirare la spesa”.

“Finito il giro – continua Moyes – torno al supermercato e carico la mia auto con altra merce. Solitamente i clienti pagano online, ma qualche volta mi capita di dover ritirare il denaro. Una volta una signora mi ha lasciato 3 sterline e 20 cents di mancia!”.

Il guadagno è però scemato qualche consegna più tardi. “Una signora che doveva pagare 17 sterline e 60 centesimi, dopo avermi dato 15 sterline ha iniziato a rovistare nelle tasche in cerca della somma rimanente. A quel punto le ho detto di non preoccuparsi, che non c’era bisogno mi desse altri soldi. Ho utilizzato la mia mancia!”.

Qualcuno lo ha riconosciuto. “Si, è capitato che mi guardassero con stupore – ha concluso Moyes – ma in fondo, cosa c’è di strano?”.