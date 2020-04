Diaconale: Ronaldo si allena, la Lazio no

«I giocatori della Lazio non possono allenarsi, mentre ho visto splendide fotografie di Cristiano Ronaldo che si allena su un campo di calcio». Questa la riflessione del portavoce della Lazio Arturo Diaconale. «Oggi non posso non fotografare una realtà - ha dichiarato ai microfoni di Radio Sei - Proprio nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha stabilito il rinvio a dopo il 3 maggio della possibile ripresa degli allenamenti, l’impressione è che ci sia stato un pò di favoritismo. Mi riferisco ai giocatori delle altre squadre che sono all’estero che ora hanno la possibilità di rientrare e riprendere gli allenamenti quando potremo farlo anche noi. Non voglio fare polemica, siamo a Pasqua, ma sono considerazioni oggettive: anche la Lazio avrebbe allora fatto meglio a mandare i propri giocatori all’estero». Infine Diaconale si è soffermato sull’ipotesi di un taglio agli stipendi dei calciatori: «È una questione che non mi riguarda perchè se ne occupa direttamente il presidente Lotito insieme al direttore Tare, ma l’orientamento generale della società è quello di attendere un’intesa che riguardi tutti e muoversi successivamente su quella base»