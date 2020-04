Cristiano Ronaldo non si ferma mai. Scatti in salita con Georgina, ecco chi vince la sfida

Cristiano Ronaldo non si ferma mai, nemmeno in questi giorni di quarantena per il Coronavirus. Dopo la sfida del maggior numero di addominali nel minor tempo possibile, CR7 riprende su Instagram anche il suo ultimo allenamento con una compagna di allenamento d'eccezione ("My Beautiful training partner", come la chiama), la compagna Georgina Rodriguez. Il campione della Juventus riprende una sfida di scatti in salita all'esterno della propria abitazione.

Visualizza questo post su Instagram My beautiful training partner!‍♀ #stayactive #stayhome Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 8 Apr 2020 alle ore 4:25 PDT

La prima a cimentarsi nello scatto in salita è Georgina, che dimostra una forma niente male. Poi è la volta di Cristiano Ronaldo. E da come si può vedere lo stop al campionato di Serie A non sembra aver avuto ripercussioni sul suo stato di forma. Gli avversari sono avvertiti.