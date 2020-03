La legge delega sullo sport arriverà entro luglio

«Il ministro Spadafora ha voluto sottolineare in Giunta il suo preciso impegno sulla legge delega sullo sport: tutti i decreti delegati saranno oggetto di un unico provvedimento del Governo che dovrà arrivare entro il mese di luglio». Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò in videoconferenza al termine della Giunta nazionale alla quale ha partecipato anche il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. «Su precisa richiesta del presidente Ricci Bitti, il ministro Spadafora ha ribadito il suo impegno sulla legga delega, in cui verranno chiarite e sistemate le problematiche sospese che tanto preoccupano Cio e Coni. Il ministro ci ha spiegato che non ci sarà alcuna richiesta di proroga», ha dichiarato Malagò parlando poi della legge olimpica: «Il ministro Spadafora ci ha spiegato che è in approvazione e sta seguendo il normale iter parlamentare».