Morto a 87 anni l'ex ct della Francia Hidalgo

Calcio in lutto per la morte di Michel Hidalgo. Il commissario tecnico della Francia campione d’Europa nel 1984, è deceduto oggi all’età di 87 anni a Marsiglia. Hidalgo aveva festeggiato domenica il suo 87esimo compleanno. Secondo quanto riportato da L’Equipe, un familiare ha riferito che il suo decesso non è legato al coronavirus ma a un male con cui lottava da anni. L’ex ct, che è stato anche un calciatore di ottimo livello, ha guidato i «bleus» dal 1976 al 1984 e ne ha scritto la storia portando la Francia in semifinale al Mondiale del 1982 e arrendendosi alla Germania (poi battuta 3-1 dall’Italia in finale) soltanto ai rigori. Due anni dopo, nel 1984, guidò Platini e compagni al titolo Europeo, primo trofeo importante per la nazionale francese. Aveva costruito una squadra di grande qualità che giocava un ottimo calcio e che aveva, oltre che in Platini, in Giresse, Tigana, Genghini e poi Fernadez i suoi pilastri. E' stato protagonista di sfide memorabile contro gli azzurri di Bearzot ai mondiali del 1978 e del 1986. Questo il commento di Michel Platini: «La mia prima partita con la nazionale francese è stata anche quella dell’esordio di Hidalgo, siamo partiti e cresciuti insieme. Più che un grande tattico era un uomo d’altri tempi, onesto, buono, sapeva emozionare».