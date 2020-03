Neymar e Thiago Silva scappano in Brasile

Alla fine Neymar e Thiago Silva sono davvero in Brasile. Non ci sono più dubbi dopo le indiscrezioni e le presunte smentite dei giorni scorsi. L’ex Barça e l’ex Milan, con il permesso e il programma di allenamento del club, sono tornati in patria e l’attaccante, scrive la stampa brasiliana, si è rifugiato nella sua villa di Mangaratiba, località nei pressi di Rio de Janeiro, famosa in Italia per aver ospitato il ritiro degli azzurri di Prandelli nel fallimentare Mondiale del 2014. Il Psg, però, sarebbe preoccupato per i possibili problemi che potrebbe avere Neymar (che a differenza di Thiago Silva non è comunitario) al momento di rientrare in Francia, viste le restrizioni prese per l’emergenza coronavirus.