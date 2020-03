Addio a Massimo Ruggeri, il "signore in giallorosso" cresciuto a Il Tempo

Un lutto improvviso nel giornalismo sportivo romano. Si è spento nella notte, per un infarto, Massimo Ruggeri, 69 anni, conduttore della storica trasmissione televisiva "La Signora in giallorosso". Nel suo salotto tv, in trent'anni di attività ininterrotti, Ruggeri ha ospitato centinaia di personaggi dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. E stamattina in tantissimi lo ricordano con un messaggio sui social, compreso un tweet dell'As Roma, la sua grande passione insieme al bridge e al giornalismo.

Un Signore in Giallorosso



Ciao Massimo pic.twitter.com/QAAVVuGSqj — AS Roma (@OfficialASRoma) March 16, 2020

Massimo ha iniziato la brillante carriera collaborando con Il Tempo. Ha seguito la Roma insieme a Gianfranco Giubilo e ha curato una rubrica sul bridge. Poi la sua casa è diventata La Signora in Giallorosso, ideata da lui e trasmessa su varie emittenti locali. Una trasmissione divenuta via via sempre più popolare e che gli ha permesso di raccontare e commentare, sempre con eleganza e ironia, un trentennio di vicende romaniste. Dall'epoca di Viola a quella di Sensi, dallo scudetto del 2001 fino all'era americana. Ha lavorato fino all'ultimo giorno, giovedì 5 marzo ha condotto l'ultima puntata della "Signora", poi interrotta per l'emergenza coronavirus.

Alla moglie Caterina, i figli Anna Giulia e Umberto e il fratello Roberto vanno le sentite condoglianze di tutta la redazione de Il Tempo. E gli abbracci virtuali di migliaia di affezionati telespettatori, che perdono un riferimento storico.