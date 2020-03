Con Timvision a marzo lo sport è protagonista su Eurosport

Su TIMVISION, con una programmazione ricca di eventi, lo sci torna protagonista con la Coppa del Mondo. Si inizia con lo sci alpino sulle piste veloci di Kvitfjell passando per il mitico Slalom di Kranjska Gora (14/15 marzo) verso le Finali di Cortina d’Ampezzo che assegneranno le Coppe di Cristallo. Prima delle finali italiane, il calendario femminile prevede Gigante e Slalom nell’inedita Ofterschwang e tre giorni di gare sulle nevi iridate di Åre (12/14 marzo) alla conquista dei primati grazie a Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia e tutta la Nazionale italiana.

Marzo è per tradizione un mese fittissimo anche per la Coppa del Mondo di salto con gli sci, si riparte dal trampolino finlandese di Lahti per arrivare in Norvegia.

Sempre a marzo la coppa del mondo di sci di fondo vede impegnato il nostro Federico Pellegrino sulle nevi del Québec (14/15 marzo), Minneapolis (17 marzo) e nel gran finale di Canmore, che chiude la Coppa del Mondo di sci di fondo (20/21 marzo).

Per gli assi italiani del biathlon Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik ultimi grandi appuntamenti da non mancare , fino al 22 marzo.

Entrano nel vivo anche il rugby con la Serie A fino al 15 marzo, il basket fino al 29 marzo , mentre dall’11 al 15 marzo andrà in scena lo snooker.

TIMVISION è la casa dello sport di tutti gli italiani ed è tra i principali aggregatori di contenuti digitali, accessibili anche in mobilità. Oltre a soddisfare la passione del pubblico rendendo disponibili i più importanti eventi sportivi nazionali e internazionali, TIMVISION propone alle famiglie un intrattenimento coinvolgente con serie tv, film, news, documentari e contenuti per bambini anche in esclusiva.