Rinviata anche la Formula E a Roma

Il Gran Premio di Roma di Formula E è stato rinviato. I promotori della serie iridata hanno rinunciato all’organizzazione dell’evento che si sarebbe corso per il terzo anno di fila all'Eur sabato 4 aprile causa l’emergenza epidemiologica covid-19. Una decisione improvvisa, ma per certi versi anche attesa, dopo le ultime vicende che, fra l’altro, hanno portato all’annullamento di molti eventi prestigiosi del motorsport internazionale.

«Gli organizzatori dell’ABB FIA Formula E Championship hanno annunciato oggi a Ginevra l’annullamento dell’appuntamento romano della serie internazionale, previsto sabato 4 aprile prossimo, causa emergenza epidemiologica COVID-19» si legge in una nota dell’ACI.

Ora, si sta cercando una soluzione alternativa e non sarà facile. I tutto dipenderà da come evolverà l'epidemia non solo in Italia ma anche nel resto dell'Europa. L'E-Prix di Roma è il secondo appuntamento del campionato elettrico a saltare dopo quello di Sanya in Cina. E anche le tappe di Seoul e Jakarta potrebbero saltare.