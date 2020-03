Dal 2013 una Champions anche d'estate

La Uefa intensificherà la sua battaglia con la Fifa per il controllo del calendario internazionale sostenendo un nuovo torneo che competerebbe per la nuova Coppa del Mondo per club a 24 squadre il prossimo anno. L’organo di governo del calcio europeo è in trattative avanzate per sostenere una nuova competizione in stile Champions League ma in estate nata da un’idea dei promotori americani Relevent Sports, secondo quanto rivela il Daily Mail. Il torneo sarebbe essenzialmente un’espansione dell’International Champions Cup, una competizione prestagionale per le migliori squadre europee gestita da Relevent dal 2013 e risponderebbe al Mondiale per club a 24 squadre che prenderà il via nel 2021 in Cina. Il progetto sarebbe già stato presentato a qualche club inglese: la Uefa non sarebbe organizzatrice, ma semplice promotrice. Ma il sostegno della Uefa trasformerebbe una serie di partite amichevoli in ​​un grande torneo e rappresenterebbe una minaccia ai piani della Fifa per un rinnovato Mondiale per Club. I dettagli della nuova competizione conterrebbero nuovi elementi tra cui: approvazione da parte della Uefa, che ha espresso la propria disponibilità a prestare il proprio marchio e logo al torneo, sebbene non si assumano la responsabilità di gestirlo. La partecipazione sarà determinata attraverso un processo di qualificazione basato sulla posizione della lega nazionale, piuttosto che dall’attuale sistema ad invito. Un accordo di otto anni per un evento annuale che inizialmente si terrà negli Stati Uniti ma potrebbe essere messo in scena in Asia negli anni successivi. Un formato con gruppi di tre squadre seguito da una fase a eliminazione diretta. Un impegno da parte di tutti i club concorrenti a schierare le loro squadre migliori dove possibile. Inoltre una data di inizio nel 2021, con Relevent Sports pronta a fornire finanziamenti per la competizione iniziale in previsione della garanzia di lucrosi accordi di trasmissione, che la renderebbero redditizia. La possibilità di espansione per includere squadre dal Sud America. Tale sviluppo è diventato più probabile quando la Uefa ha firmato un memorandum d’intesa con la confederazione sudamericana Conmebol impegnando una maggiore cooperazione il mese scorso.