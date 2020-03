Formula E, Da Costa su DS vince a Marrakesh

Colpi di scena e sorpassi a ripetizione hanno caratterizzato anche il Gp del Marocco che si è corso a Marrakech. Padrone assoluto del quinto appuntamento della Formula E il portoghese Da Costa autore prima della superpole e poi protagonista di una gara condotta quasi completamente in testa. Dietro di lui il pilota BMW Gunther che ha dovuto tenere a bada altra DS guidata dal francese Vergne, vecchia conoscenza della Formula Uno, che ha ceduto il passo solo all'ultimo giro. In realtà più che cede il passo è stato il giovane pilota tedesco a infilarlo con l'esperienza di un veterano: finta a destra e poi spettacolare sorpasso a sinistra pe andare a riprendersi la seconda piazza ed evitare la doppietta DS. Male le Audi, mentre la Mercedes con Toto Wolf spettatore d'eccezione, sia è dovuta accontentare delle posizioni di rincalzo. Con questo successo il portoghese Da Costa balza in testa al mondiale sfruttando la giornata no del vecchio leader Evans che ha chiuso ottavo essendo partito in fondo allo schieramento: aveva preso bandiera a scacchi durante le prove e non ha potuto partecipare alla sessione di qualifica. Prossimo appuntamento per lo spettacolare circuito degli e-prix elettrici, il 4 aprile per l'attesissimo Gran Premio della Capitale che si correrà all'Eur.