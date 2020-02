Incredibile Mercedes, la nuova W11 ha lo sterzo amovibile

Il mondiale di Formula Uno non è ancora iniziato ma è già bagarre. Nella prima uscita stagionale, ai test in corso sul circuito cavalo di Montmelo a Barcellona, la Mercedes porta una novità sconvolgente che manda in tilt tutti: concorrenza compresa. Gli ingegneri della casa tedesca, che ormai ad sei anni monopolizza il mondiale di Formula Uno, sono andati oltre e hanno interpretato il nuovo regolamento montando sulla nuova W11 di Hamilton e Bottas un sistema che interviene sul piantone dello sterzo attivato direttamente dal pilota nell’abitacolo. Una cosa incredibile che spiazza anche l’organizzazione che ha subito replicato alle prime polemiche spiegando come i controlli verranno fatti soprattutto per verificare la sicurezza dei piloti e degli altri in pista: perché il volante che va su e giù durante le staccate ha fatto veramente impressione ad addetti ai lavori ed appassionati che stanno seguendo in diretta queste prime giornate di test. La verità solo nelle prossime ore che si preannunciano bollenti.