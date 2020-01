Dramma Kobe Bryant

Il mondo piange la morte di Kobe Bryant. L'ex campione dei Los Angeles Lakers, uno dei più forti giocatori di pallacanestro di tutti i tempi, è rimasto vittima di un incidente in elicottero ieri a Calabasas, a pochi chilometri da Los Angeles, lì dove aveva voluto spendere a tutti i costi una carriera incredibile, costellata di record. Insieme a Kobe, 41 anni, sono rimaste uccise altre otto persone, tra cui la figlia 13enne Gianna, anche lei piccola cestista di grande talento. Kobe lascia la moglie Vanessa e le altre tre figlie Natalia, Bianka e Capri. A dare notizia della tragedia è stato per primo il sito di gossip Tmz, che già nel 2009 aveva annunciato la morte di Michael Jackson, poi con il passare dei minuti è arrivata la conferma anche dalle maggiori testate statunitensi.

Già durante la sua carriera da giocatore Kobe era solito viaggiare in elicottero, mezzo con cui abitualmente si muoveva tra la sua residenza di Newport Beach al centro sportivo dei Lakers. Il mezzo si è schiantato poco dopo le 20 italiane mentre si recava nella Mamba Academy, l'accademia per giovani talenti fondata dall'ex giocatore. Testimoni hanno riferito che il motore dell'elicottero abbia cominciato a perdere colpi prima di schiantarsi al suolo. Scelto nel 1996 dagli Charlotte Hornets con la tredicesima pick, Kobe ha trascorso tutta la sua carriera con la maglia dei Los Angeles Lakers, quella per cui aveva tifato fin da bambino e l'unica che avrebbe voluto vestire. In gialloviola si è imposto come uno tra i migliori cestisti migliori nella storia della pallacanestro, inanellando record su record. Sul parquet ha vinto cinque titoli, uno in meno di quel Michael Jordan di cui ha raccolto il testimone instaurando un rapporto di amicizia dopo l'iniziale rivalità, a cui ha aggiunto anche due medaglie d'oro a i giochi olimpici del 2008 e del 2012. Nel 2008...

