Coppa Italia, poker Lazio alla Cremonese

La Lazio supera la Cremonese 4-0 all’Olimpico grazie alle reti di Patric, Parolo, Immobile su rigore, e Bastos e ora sfiderà il Napoli nei quarti di finale della Coppa Italia. Per l’occasione Inzaghi, alle prese con le squalifiche di Marusic e Leiva e con l’indisponibilità di Correa, Caicedo, Radu e Lukaku, mette in atto un ampio turnover dando spazio dal 1’ a Proto, Bastos, Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony e Adekanye, ma gioco e risultato non ne risentono.