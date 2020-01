La Juve batte la Roma 2-1 ed è campione d'inverno

La Juventus supera la Roma all’Olimpico per 2-1 e si laurea campione d’inverno. Tutto in discesa per i bianconeri che dopo dieci minuti sono già in vantaggio di due gol per le reti di Demiral al 3’ che raccoglie sotto porta un cross di Dybala toccata da Smalling e al 10’ su rigore con Ronaldo per fallo di Veretout, che sbaglia un facile disimpegno e atterra Dybala lesto a soffiargli il pallone. Per la formazione giallorossa una notte stregata tutta in salita resa ancora più nera dal grave infortunio subito da Zaniolo al 34’ uscito dal campo in barella per una lesione al ginocchio destro. Per il centrocampista della Roma e della Nazionale (presente in tribuna il ct Roberto Mancini) si prevede un lungo stop. La Roma nella ripresa prova a reagire e accorcia le distanze su rigore con Perotti dopo un tocco di mano di Alex Sandro sul tentativo di Under. Il forcing della Roma è coraggioso ma la Juve controlla sfruttando il contropiede. Al ’79 Higuain va in rete ma l’argentino viene segnalato in posizione di fuorigioco.