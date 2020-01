Daniele De Rossi smette con il Boca Juniors. E i tifosi della Roma sognano

Daniele De Rossi appende gli scarpini al chiodo. L'ex capitano della Roma a 36 anni avrebbe deciso di smettere in anticipo rispetto al contratto firmato con il Boca Juniors che scade a giugno. Le voci di uno stop dell'avventura argentina di DDR circolavano da qualche tempo tra Buenos Aires e Roma e, secondo quanto si apprende, il centrocampista chiarirà tutto a breve con una conferenza stampa.

C'è attesa per le sue decisioni e sulla possibile nuova vita come dirigente o allenatore. Scenari che aprono suggestioni nel tifo giallorosso: molti ricordano, nel momento dell'addio alla Roma di Daniele, l'amministratore delegato Guido Fienga (che verrà almeno inizialmente confermato dal nuovo proprietario Dan Firedkin) offrire a De Rossi carta bianca per un futuro ruolo nel club.