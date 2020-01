Ibrahimovic infiamma il Milan: "Farò saltare San Siro"

«Come tanti anni fa nello stesso posto». Zlatan Ibrahimovic torna al Milan e oggi, così come nel 2010, la sua avventura rossonera comincia dall’aeroporto di Linate dove ad attenderlo ci sono tanti tifosi.

«L’importante è che sono qui, sono molto contento e molto emozionato - ha dichiarato appena atterrato ai microfoni di Milan Tv - Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è quel che conta. Un messaggio per i tifosi? Finalmente ho risolto tutto ed eccomi, vi sto aspettando a San Siro per farlo saltare come prima».