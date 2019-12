La Raggi non si esprime sullo stadio della Roma

Pur di non rispondere sul dossier Stadio della Roma, il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, sorride e chiede ai giornalisti un commento sulla vittoria della Lazio in Supercoppa. Un pomeriggio di schermaglie dialettiche, con i cronisti sportivi interessati a sapere dal Sindaco, in occasione del tradizionale incontro di auguri natalizi con la stampa, qualche notizia sull’andamento del dossier Stadio. Che l’occasione per un annuncio del genere fosse incongrua era chiaro fin dall’inizio. Ma la quantità di rilanci degli ultimi giorni fra gli organi di informazione aveva innalzato il livello di attesa.

Come da copione, ovviamente, la Raggi ha glissato con ironia e leggerezza evitando accuratamente qualsiasi riferimento allo stato dell’arte su Tor di Valle. Incalzata dalle domande, alla fine, il Sindaco ha usato la partita della Lazio come argomento per chiudere la chiacchierata. Privilegi della fascia tricolore.