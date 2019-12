Cresce la febbre per la eNazionale TIMVISION

Gli Europei 2020 non si disputeranno solo sul manto erboso degli stadi, ma anche con i joypad e per far parte della eNazionale TIMVISION PES proseguono le selezioni. Dopo la tappa di Roma della scorsa settimana, oggi l’appuntamento è a Milano presso il Centro TIM della Galleria Vittorio Emanuele II per conquistare la qualificazione alle finali del centro Tecnico di Coverciano da cui a gennaio uscirà il team della eNazionale composto da 4 giocatori che vestiranno la maglia azzurra (http://enazionale.figc.it).

In questa tappa oltre al vincitore del torneo tutti gli iscritti avranno un'ulteriore opportunità per accedere alla selezione finale partecipando automaticamente ad una nuova fase del torneo che vedrà una partita di semifinale e una di finale disputate su rete TIM 5G, tecnologia che permette minore latenza e maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G).

Dopo la collaborazione ventennale già avviata con FIGC, TIM, Title Sponsor della eNazionale TIMVISION, rafforza il suo impegno nel mondo eSport accompagnando la passione sportiva degli italiani anche per questa nuova disciplina sportiva.