Sorteggi Champions: Juve e Atalanta ok, il Napoli pesca il Barcellona

La Juventus se la vedrà con i francesi del Lione, il Napoli con il Barcellona e l’Atalanta con il Valencia. A Nyon sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della Champions League.

A completare il tabellone Borussia Dortmund-PSG, Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Liverpool, Chelsea-Bayern e Tottenham-Lipsia. Le gare d’andata verranno disputate il 18, 19, 25 e 26 febbraio, quelle di ritorno il 10, 11, 17 e 18 marzo. La Juventus giocherà la gara di ritorno in casa, mentre Napoli e Atalanta disputeranno la prima tra le mura amiche.

La sfida più difficile, almeno sulla carta, è quella che aspetta il Napoli. Il Barcellona è "una grande squadra, una grande sfida, due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura", dice il neoallenatore azzurro Rino Gattuso.

Per la Juventus ha parlato il vicepresidente Pavel Nedved: "È andata bene. Ci sono ottavi di finale da fuochi d’artificio, quindi non possiamo lamentarci. L’anno scorso abbiamo trovato l’Atletico che secondo me era più difficile, oggi possiamo essere contenti, ma in Champions se non arrivi in forma tra febbraio e marzo non passi il turno".

Sogna l'Atalanta che ha pescato un'avversaria non impossibile. "Il sorteggio poteva andare peggio, è una grandissima esperienza e un grande regalo per i tifosi. Il Valencia per me era l’ideale anche se è una squadra tosta e di esperienza", ha detto il presidente della Dea Antonio Percassi.