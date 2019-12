Simona Quadarella ancora d'oro. A Glasgow è record di medaglie azzurre

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 400 stile libero femminili agli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento a Glasgow. La 20enne romana, già trionfatrice negli 800, ha chiuso con il tempo di 3'59''75, precedendo la tedesca Isabel Marie Gose, argento in 4'00''01 e l’ungherese Ajna Kesely, terza in 4'00''04. Ottava l’altra azzurra in gara, Martina Rita Caramignoli, con il crono di 4'05''43.

"Mi sembra un deja vu. Ho gareggiato in corsia 6 come nei 400 in vasca lunga; sono arrivata prima. Me lo sentivo di poter vincere, come lo scorso anno. Sono arrivata sul blocchetto con la consapevolezza di volere conquistare l’oro". Così, dopo il successo di oggi nei 400 stile libero degli Europei di nuoto in vasca corta, la romana Simona Quadarella, tesserata per l’Aniene e allenata da Christian Minotti. "Sono stati giorni un po' difficili, anche perché abbiamo preparato le gare pure pensando agli assoluti; poi si è accesa una lampadina. Vedere 3’59 è meraviglioso; ci provavo già dalla scorsa stagione. Sono proprio contenta ed emozionata per questa gara", ha aggiunto l’azzurra.

L’Italia chiude con il botto un Europeo trionfale per i suoi colori. I numeri parlano chiaro: a Glasgow è record di medaglie, 20 (battute le 18 di Eindhoven 2010) suddivise in 6 ori, 7 argenti, 7 bronzi.

Da aggiungere poi, nel trionfale bilancio degli azzurri, i 47 primati personali con 12 record assoluti e il terzo successo consecutivo nella classifica per nazioni con lo storico record di punti: 1186 avanti a Russia (1046) e Gran Bretagna (793).