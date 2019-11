Dopo il post esplode il caso Ibrahimovic. Cosa c'è nel suo futuro

Il fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic pubblica un post su Instagram in cui mostra la maglia della squadra dell'Hammarby col suo nome. Che sia un indizio sul suo futuro in campo? O più semplicemente l'idea di entrare in società come socio. Ai posteri l'ardua sentenza. Ma una cosa è certa. Che nonostante tutto il Milan continua a sperare di poterlo vedere in campo con la maglia rossonera.

