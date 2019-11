Juventus a Bergamo senza Ronaldo

La Juventus ha svolto l’ultimo allenamento in vista della partita di sabato pomeriggio quando, alle 15, affronterà a Bergamo l’Atalanta. Nella conferenza stampa che aveva preceduto la seduta, il tecnico Maurizio Sarri aveva dato alcune indicazioni dicendo che al 99% contro gli orobici non ci sarebbe stato Cristiano Ronaldo e le parole dell’allenatore hanno trovato conferma nella lista dei convocati diramata dalla società bianconera. Oltre al lungodegente Chiellini, non figurano nella lista neanche gli altri due infortunati Rabiot e Alex Sandro. Ci sono invece Pjanic e Matuidi come lo stesso tecnico aveva confermato in mattinata: i due centrocampisti hanno recuperato dai rispettivi infortuni e dovrebbero anche scendere in campo dal primo minuto. Lo stesso dicasi di Cuadrado, ultimo a rientrare dagli impegni con la nazionale e con un problema alla schiena: il colombiano è però in ballottaggio con Danilo. Dualismo anche sulla trequarti tra Bernardeschi e Ramsey.