Sinisa Mihajlovic lascia l'ospedale. Ecco il bacio alla moglie Arianna

Sinisa Mihajlovic, sta meglio, lascia l'ospedale e bacia la moglie Arianna. Lei non sta nella pelle e posta su Instagram una foto in cui abbraccia e bacia il marito fuori dall'ospedale. Il tecnico del Bologna ha terminato anche il terzo ciclo di cure contro la leucemia e ha lasciato l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna dov'è in cura. Sul social Arianna Mihajlovic si è lanciata in un assai eloquente: "Più bella cosa non c’è ....?? Back Home (Si torna a casa, ndr)". I più felici sono proprio i tifosi rossoblu che stanno facendo il tifo per il loro tecnico beniamino. E stanno facendo il conto alla rovescia in vista del suo ritorno in campo e della piena operatività. Il tecnico aveva annunciato la sua malattia durante una commovente conferenza stampa che aveva lasciato tutti esterrefatti. A questo punto il ritorno in famiglia. E la speranza che tutti torni presto com'era prima.

Per approfondire leggi anche: "Grazie a tifosi e società"