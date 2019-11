L'avventura di Daniele De Rossi al Boca Juniors continuerà fino al 2021. Lo scorso mese dall'Argentina erano rimbalzate notizie su un possibile addio di DDR già a dicembre, quando si terranno le elezioni presidenziali in casa Boca. Olè, noto quotidiano argentino, ha però smentito un'imminente separazione: il futuro dell'ex centrocampista della Roma non è legato a quello del numero uno Angelici e a quello di Burdisso, anzi ha prolungato il suo accordo per un ulteriore anno rispetto alla scadenza inizialmente fissata al 30 giugno del 2020.

Il numero 16 è sceso in campo soltanto in cinque occasioni - con gol al debutto - da quando si è trasferito in Sudamerica a causa di alcuni problemi fisici, ma ora si è pienamente ristabilito ed è pronto ad aiutare la squadra allenata da Alfaro nelle ultime tre partite prima della sosta natalizia.