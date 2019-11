Come si veste la figlia di Schumacher. Gina Maria commuove tutti

L’omaggio di Gina Maria Schumacher al padre Michael fa il giro del mondo e commuove il web. La 22enne figlia del sette volte campione del mondo di F1 e cavallerizza di talento ha vinto l’Elementa Masters Premiere, il reining di Verona e anche la finale in costume. Per l’esibizione in costume, Gina Maria ha indossato una tuta Ferrari come quella del padre e ha bardato il suo cavallo bianco, Libellicimo, come fosse una monoposto con tanto di alettone sulla groppa e luci sui fianchi. Dal Cavallino nero rampante a quello bianco saltellante per uno spettacolo senza precedenti. La figlia di Michael Schumacher ha dichiarato: “Non avrei potuto scegliere altro tema che quello Ferrari per il mio costume. Siamo in Italia, rappresento la famiglia Schumacher e la Ferrari è un mito”. Nessun commento invece sullo stato di salute del padre in riabilitazione dopo la brutta caduta sugli sci di quasi sei anni fa sulle nevi di Meribel in Alta Savoia.