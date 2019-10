I giallorossi stendono l'Udinese. La Lazio affonda il Toro

Le squadre della Capitale mantengono il passo Champions. Quinto risultato utile consecutivo in campionato per la Roma di Paulo Fonseca che al Friuli ha la meglio 4-0 contro l'Udinese in una gara sofferta per l'inferiorità numerica per quasi un ora dopo il rosso a Fazio al 34'. In classifica i capitolini salgono a 19 punti, crisi nera per i friulani che dopo il 7-1 di Bergamo devono subire un'altra pesante sconfitta e restano fermi a 10 punti. Al 10' diagonale insidioso al volo di Pastore con palla fuori di un nulla. Al 13' giallorossi in vantaggio con Zaniolo imbeccato da Kolarov, il numero 22 sfrutta un buco di Samir per presentarsi a tu per tu con Musso e superarlo con un destro indirizzato all'angolino destro. Roma in 10 al 34' per un fallo da ultimo uomo di Fazio su Okaka. La successiva punizione dal limite di De Paul si infrange sulla barriera Al 51' il raddoppio dei giallorossi con Smalling che realizza la sua prima rete in A, sua palla vagante dopo un corner il difensore si fa trovare pronto al tap-in vincente sul secondo palo. Al 53' contropiede giallorosso con Pastore che vede l'inserimentio di Kluivert che di destro beffa Musso sul primo palo. Al 65' rigore per i giallorossi per un fallo di mano di Becao, dal dischetto Kolarov non sbaglia: 4-0.

Dopo il successo al Franchi contro la Fiorentina, la Lazio prosegue la sua corsa verso le zone alte della classifica battendo 4-0 il Torino all'Olimpico. Biancocelesti in vantaggio al 25' grazie a un tiro potente di Acerbi servito da Milinkovic-Savic. Al 35' Luis Alberto innesca Immobile che entra in area e di sinistro realizza il raddoppio dei capitolini. Nella ripresa i granata provano a raddrizzare le sorti della partita, su un tiro potente di Meité intervento di Strakosha che respinge, è lesto Belotti in acrobazia a battere a rete ma trova la traversa. A mettere in ghiaccio la gara Immobile che al 70' firma su rigore il 3-0 biancoceleste. Nel recupero arriva il quarto gol su autorete di Belotti. In classifica la Lazio sale a 18 punti, fermo a 11 il Torino.