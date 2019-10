Addio a Luca Raviele. Il mondo del rugby è in lutto

Si è spento all'età di 51 anni Luca Raviele, appassionato di rugby come pochi altri. Irpino di San Martino Valle Caudina, da anni residente a Roma, tra gli ideatori di un museo del rugby, da anni collezionava cimeli e materiali di ogni tipo di questo sport che seguiva ovunque. Fondamentale la sua ricca collezione per varie iniziative come la mostra nel 2012 a Rovereto “Il rugby dalle origini al dopoguerra” aperta con una conferenza di vasto respiro internazionale: “Il rugby nella città di Depero – Gli albori della palla ovale in Italia e l’ascesa di uno sport antico dai risvolti futuristici”. Tra le sue passioni c'era anche la vela. Lascia la moglie Filomena e due figli: Giovanni di 12 anni e Chiara di 9. Oggi alle 15, nella chiesa di San Martino Vescovo, si svolgeranno le sue esequie.