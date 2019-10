Chiusura in grande stile per il romano Di Folco a Monza

Chiusura in grande stile per Alberto Di Folco nell’ultima tappa del Gt Open. A Monza il pilota romano, dopo una prima grande giornata di qualifiche è salito sul podio in gara 1. Un risultato che va ben oltre le aspettative della vigilia vista la situazione di un campionato che ha avuto nel talento dell’Axa uno dei suoi protagonisti. Sul veloce tracciato alla porte di Milano, la sua Lamborghini Huracan GT3 del Team Raton Racing Powered by Target Racing, ha dato del filo da torcere alla concorrenza chiudendo terza assoluta nella prima frazione. Più complicata la seconda giornata nella quale il romano ha lasciato la sua “Lambo” in quinta posizione al suo collega “amatore” che ha chiuso poi addirittura quattordicesimo: colpa di un lungo e di un testacoda. Già, perché nella sua categoria Di Folco divide la Lamborghini con un «amatore» al quale chiaramente non si può chiedere più di tanto in fatto di prestazioni: essendo appunto un «gentleman» che paga per correre e non certo un PRO come Alberto.

Resta un bilancio più che positivo per una stagione che poteva forse anche andar meglio ma che, considerando il suo compenso alla fine non fa che dare nuove speranze e soprattutto tanta fiducia ad Alberto in vista della prossima stagione. Una annata che per il giovane romano sarà decisiva in chiave futura: ora serve un salto di qualità anche dal punto di vista contrattuale tutto nelle mani di Giorgio Sanna responsabile del MotorSport Lamborghini.

Da segnalare nel paddock, la bellissima iniziativa di GreenHope, la fondazione svizzera senza scopo di lucro che consente ai piccoli malati di cancro di partecipare a manifestazioni sportive. A Monza per loro è stata la prima trasferta all’estero e i piccoli malati accompagnati dalle famiglie hanno potuto vivere una giornata da tifosi dei piloti in pista.